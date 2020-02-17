بث مباشر | مشاهدة مباراة الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الوحدة والشرطة في أهم مباريات اليوم الاثنين 17-2-2020 في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق “عامر الخوذيري”، ستنطلق في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “فرانسو حريري” بمدينة أربيل.

يستضيف فريق الشرطة العراقي نظيره الوحدة الإماراتي في الجولة الثانية من المجموعة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، ويدخل الفريق المضيف المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور من اجل تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة الرابعة.

وخرج القيثارة بتعادل ايجابي في الجولة الماضية امام فريق “استقلال طهران الإيراني” في مباراة كان من المفترض ان تلعب في إيران، ولكن تم نقلها إلى ملعب الشرطة بالعراق بسبب المشاكل السياسية.

على الجانب الآخر يدخل الفريق الضيف الوحدة الإماراتي المباراة وعينه على تحقيق الفوز من اجل تعويض اخفاق الجولة الماضية على ملعبه وبين جماهيره بعد تعادله امام “أهلي جدة” بهدف لمثله.

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ويغيب عن الفريق العراقي نجمه كرار جاسم لعدم الجاهزية البدنية، فيما يغيب عن الوحدة الإماراتي عبدالله أنور ومحمد برغش وطحنون الزعابي بسبب الإصابة.

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الوحدة – الشرطة

???? ملعب فرانسو حريري (أربيل – العراق)

???? دوري أبطال آسيا (المجموعة الأولى- الجولة الـ2)

⌚ لم تبدأ بعد..(الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش)