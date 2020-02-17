بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإستضافة تشيلسي لفريق مانشستر يونايتد في أهم مباريات اليوم الاثنين 17-2-2020 لحساب الأسبوع الـ26، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق “علي محمد علي”، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “ستامفورد بريدج”، بإدارة من الحكم الإنجليزي “أنتوني تايلور”.

يستضيف فريق تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد في قمة الجولة السادسة والعشرون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيسعى البلوز إلى تحقيق الفوز من اجل الوصول إلى النقطة الـ44 وتقليص الفارق بينه وبين “ليستر سيتي” صاحب المركز الثالث الذي تعادل امام “ولفرهامبتون“.

يذكر ان تشيلسي لم يحقق الفوز في اخر مبارتين خاضهم الفريق في الدوري الإنجليزي، حيث تعادل في الجولة الماضية امام “ليستر سيتي” بنتيجة (2-2)، وقبل ذلك كان الفريق قد تعادل مع “ آرسنال” بنفس النتيجة.

على الجانب الآخر يدخل مانشستر يونايتد المباراة وعينه على تحقيق الفوز من أجل الوصول إلى النقطة الـ38، لمواصلة الصراع على حجز مقعد في دوري أبطال اوروبا الموسم القادم.

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ويقبع الشياطين الحمر في المركز التاسع برصيد 35 نقطة جمعهم من 25 مباراة وهو رقم سئ جدًا يعكس ما يمر به الفريق خلال الفترة الماضية.

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مانشستر يونايتد – تشيلسي

???? ملعب ستامفورد بريدج (لندن – إنجلترا)

???? الدوري الإنجليزي الممتاز ( الجولة الـ26)

⌚ لم تبدأ بعد..(الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش)