بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال وأهلي دبي في دوري أبطال آسيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة أهلي دبي والهلال في أهم مباريات اليوم الاثنين 17-2-2020 في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق الجزائري المتميز “حفيظ دراجي”، ستنطلق في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية، على “استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي”.

يستضيف أهلي دبي الإماراتي فريق الهلال السعودي على “استاد راشد” ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وسيسعى الفرسان إلى تحقيق الفوز الأول لهم في البطولة لضمان مواصلة المنافسة على حجز مقعد للدور الموالي.

وخسر الفرسان بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة الإفتتاحية ضد فريق “باختاكور الأوزبكي“، في المباراة التي اقيمت في مدينة تشقتد على ملعب “باختاكور المركزي”.

على الجانب الآخر يدخل الهلال حامل اللقب المباراة وعينه على تحقيق الفوز الثاني على التوالي والوصول إلى النقطة السادسة، حيث حقق الزعيم الفوز في المباراة الافتتاحية امام فريق “شاهر خودرو الإيراني” بهدفين مقابل لا شئ.

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ويسعى الزعيم بقيادة “لوشيسكو” إلى مواصلة نتائجه الرائعة في الفترة الاخيرة والحفاظ على سلسلة اللاهزيمة، حيث لم يتذوق الفريق طعم الخسارة في 15 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

وتاريخيًا لم ينتصر الهلال في مواجهاته الرسمية الأربع السابقة ضد أهلي دبي، بينما كان آخر انتصاراته على الفريق الإماراتي في البطولة القارية نفسها قبل 10 سنوات.

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الهلال – أهلي دبي

???? استاد راشد (دبي – الإمارات)

???? دوري أبطال آسيا (المجموعة الثانية- الجولة الـ2)

⌚ لم تبدأ بعد..(الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش)