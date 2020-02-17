رياضة | رسالة تركي آل الشيخ لـ"ميدو" بسبب عبد الله السعيد (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة تركي آل الشيخ لـ"ميدو" بسبب عبد الله السعيد (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية على التعليق بشأن الأزمة التي وقعت بين أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، أمام كل من حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة، وعدلي القيعي مدير التعاقدات بالأهلي بسبب دعم عودة عبد الله السعيد للمارد الأحمر.

وجاء تعليق تركي آل الشيخ على تلك الواقعة بنشر تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وحشنى يا محترم".

وشهدت حلقة "القاهرة أبو ظبي" المذاعة عبر قناة ابو ظبي الرياضية حديث أحمد حسام ميدو بأن الأهلي يعتمد على موارد خارجية في النفقات على فريق الكرة وذلك عبر مساهمة تركي آل الشيخ في صفقة صلاح محسن وتجديد عبد الله السعيد.

وكان حسام غالي أشار خلال الحلقة إلى أن عبد الله السعيد لم يحصل على أي أموال من تركي آل الشيخ.