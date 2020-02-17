رياضة | أرقام وحصاد القناة والداخلية قبل مواجهة اليوم في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام وحصاد القناة والداخلية قبل مواجهة اليوم في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق القناة بقيادة تامر مصطفى نظيرة فريق الداخلية بقيادة هشام زكريا اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 15 للمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" أرقام وإحصائيات الفريقين قبل الجولة المرتقبة :

1- أرقام فريق القناة

يدخل فريق القناة اللقاء بعد أن خاض 14 مباراة، حيث يحتل المركز السادس برصيد 19 نقطة، من الفوز في 5 مباريات وتعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في 5 مباريات.

حقق القناة الفوز على المريخ 0/1، وجمهورية شبين 0/1، والزرقا 0/3،و النصر 1/2، وكوكا كولا 1/3 وتعادل سلبى 0/0 مع النجوم، الداخلية، ومنتخب السويس، وتعادل ايجابى بهدف لكل منهما مع سيراميكا كليوباترا، وتلقى الهزيمة من بتروجت 0/2، الترسانة 0/1، النجوم 1/3، المريخ 1/2، جمهورية شبين 0/2.

2- أرقام فريق الداخلية

يدخل فريق الداخلية اللقاء بعد أن خاض 14 مباراة، حيث يحتل وصيف المجموعة برصيد24 نقطة، من الفوز في 6 مباريات وتعادل في مثلهم وتلقى الخسارة في مباراتين.

حقق الداخلية الفوز على الزرقا 1/2،2/5 ذهاب واياب، والمريخ 2/4، والترسانة 0/3، وجمهورية شبين 0/1، والنصر 1/3.

Advertisements

وتعادل مع القناة، ومنتخب السويس، 0/0 والنجوم ،و1/1 مع بتروجت، و2/2 مع كوكاكولا، وتلقى الهزيمة في مباراتين سيراميكا 0/2، بتروجت 0/1.

3- هدافي القناة

سجل فريق القناة 13 هدف عن طريق شريف أشرف 5 أهداف، وعلى شوقى 3 أهداف، وهدف لكل من أحمد مصطفى لالا، وإسلام نبيل، وحسام عبد الواحد، ومحمد يسرى وعلاء البدرى وسكنت شباكه 13 هدف.

4- هدافي الداخلية

سجل فريق الداخلية 21 هدف عن طريق محمود طلعت 4 أهداف، و3 أهداف لكلا من إسماعيل بامبا، وعلى حسين، وعبد العزيز السيد.

وهدفين لكلا من سمير فكرى وأحمد تمساح وأحمد عبد الفتاح، وهدف لكل من مصطفى إبراهيم، ومصطفى عز، وسجل شباكه 12 هدف.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 29 نقطة

2- الداخلية 24 نقطة

3- بتروجت 22 نقطة

4- النجوم 21 نقطة

5- منتخب السويس 20 نقطة

6- القناة 19 نقطة

7- النصر 19 نقطة

8- جمهورية شبين 17 نقطة

9- كوكاكولا 17 نقطة

10- الترسانة 14 نقطة

11- المريخ 11 نقطة

12- الزرقا 8 نقاط