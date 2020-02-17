رياضة | مواعيد مباريات اليوم الأثنين 17 / 2 / 2020 والقنوات الناقلة لها

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر "دور الـ16"

طلائع الجيش ضد مصر المقاصة، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ26"

تشيلسي ضد مانشستر يونايتد، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ24"

ميلان ضد تورينو، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا "الجولة الثانية"

شباب الأهلي ضد الهلال، تقام المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

الشرطة ضد الوحدة، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

أهلي جدة ضد الإستقلال، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف وخمس دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.