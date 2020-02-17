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رياضة | صدمة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن بات مهددًا بخسارة نجم جديد أثناء مواجهته المرتقبة أمام مطلع شهر مارس المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من .

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن جوردي ألبا مهدد بالغياب عن المباريات لفترة قد تصل إلى 3 أسابيع.

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وكشفت الصحيفة الإسبانية أن ألبا كان قد تعرض لإصابة في عضلة المقرب في الساق اليمنى أثناء مواجهة برشلونة وخيتافي في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ألبا سيغيب عن برشلونة إذا تأكد ابتعاده ثلاثة أسابيع عن الملاعب في مباريات إيبار وريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني بالإضافة إلى مباراة الذهاب أمام نابولي في دور الستة عشر من بطولة .


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة سيفتقد أيضًا لخدمات الثنائي لويس سواريز وعثمان ديمبلي أثناء كلاسيكو الأرض المقبل.

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