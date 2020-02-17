رياضة | نجم الأهلي السابق يؤكد صعوبة كأس السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق يؤكد صعوبة كأس السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير بأن مواجهة السوبر المصري المقبلة بين الأهلي والزمالك ستكون صعبة للغاية تحديداً بعد تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي.

وقال شوبير في تصريحات عبر أثير الاذاعة :"الأهلي يوجد به مشكلة في التشكيل الأساسي وهي كثرة العناصر الجاهزة في صفوفه".



وأضاف:"هناك ست عناصر فقط في تشكيل الأهلي ضمنت المشاركة وهم محمد الشناوي وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات وجونيور أجاي".



وتابع :"بقية العناصر في تشكيل الأهلي لم يتم حسم موقفهم، حيث سيكون هناك مفاضلة بين كلا من أيمن أشرف وعلي معلول ومفاضلة بين كلا من أحمد فتحي ومحمد هاني".

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وأردف قائلا :"أما في قلب الدفاع فهناك كثير من اللاعبين الجاهزين أبرزهم رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي ومن الممكن أن يشارك أيمن أشرف في مركز المساك".



واستطرد قائلا : "لا أتوقع أن يعتمد فايلر على رمضان صبحي في التشكيل الأساسي لكن من الممكن أن يجلس على دكة البدلاء".



وعن تشكيل نادي الزمالك، قال شوبير:"لا أتوقع أن يكون هناك تعديلات كبيرة في تشكيل الزمالك ولكن سيكون هناك مفاضلة فقط بين مشاركة محمد أوناجم وأحمد سيد زيزو".



واختتم شوبير تصريحاته قائلاً:"كارتيرون سيخوض اللقاء بنفس العناصر التي شاركت في لقاء الترجي التونسي".