رياضة | نجم مانشستر يونايتد يقترب من العودة إلى يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر يونايتد يقترب من العودة إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن مسئولي يوفنتوس يرغبون في استعادة خدمات الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف المقبل.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية مؤخرًا أن مانشستر يونايتد ينوي التخلص من بوجبا هذا الموسم بسبب أن وجوده أصبح غير مرغوب فيه في النادي الإنجليزي.



وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن يوفنتوس يخطط لتقديم عرض لضم بوجبا في صفقة تبادلية مقابل الحصول على خدمات الثنائي آرون رامزي وأدريان رابيو.

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وكشفت الصحيفة الإيطالية أن كلا من رابيو أو رامزي لم ينجحا في حجز مكان في تشكيل ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس منذ انضمامهما إلى السيدة العجوز في الصيف الماضي خلال صفقات مجانية.



وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن خبرات الدوري الإنجليزي لدى رامزي ستكون مغرية لأولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الذي يرغب في إعادة بناء فريقه بلاعبين بريطانيين.



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن مينو رايولا وكيل أعمال الفرنسي بول بوجبا صرح مؤخرًا بأنه كان يتحدث مع مسئولي يوفنتوس بشأن النجم الفرنسي بوجبا كما أن النجم الفرنسي سيحسم مصيره بعد بطولة اليورو المقبلة.