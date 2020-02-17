رياضة | صدمة أخري لمانشستر سيتي بعد العقوبة الأوربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة أخري لمانشستر سيتي بعد العقوبة الأوربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي نادي مانسشتر سيتي صدمة أخري بعد أن تم الإعلان عن وقف النادي من المشاركة الأوربية لمدة موسمين متتاليين بسبب اختراقات قوانين اللعب النظيف بالإضافة إلى غرامة مالية 25 مليون إسترليني.



وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية:" نادي مانشستر سيتي قد يتعين عليه إعادة هيكلة ميزانيته بالكامل، وبالتالي قد يجبر على بيع أحد نجومه، إذا تم تأييد العقوبة من قبل المحكمة الرياضية هذا قد يجرد النادي من لقب الدوري الممتاز الذي فاز به عام 2014، إذا تم فتح تحقيق منفصل في إنجلترا، وأثبت أن السيتيزينز انتهك القواعد المالية".

وأضافت الصحيفة:" في التحقيق الخاص بالدوري الإنجليزي الممتاز، لم يتم توجيه اتهام إلى السيتي ولم يصدر ضده أي عقوبة، رغم وجود تكهنات حول خصم النقاط من الفريق هذا الموسم، وهو ما لن يضر بموقف السيتيزينز بالبطولة في حال تم فرض عقوبة على السيتي، فإن لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز تسمح بخصم النقاط بأثر رجعي، الأمر الذي قد يؤثر على موقف الفريق في ترتيب البطولة بمواسم سابقة".