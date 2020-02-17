رياضة | ملعب جديد يدخل ضمن ترشيحات إستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملعب جديد يدخل ضمن ترشيحات إستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



كشفت تقارير مقربة من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن ملعب جديد مرشح لإستضافة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر في مايو المقبل.

وأصبح ملعب "أماهورو" بالعاصمة الرواندية كيجالي، أحد أبرز المرشحين لإستضافة النهائي المنتظر خلال مايو القادم.

وفرضت صعوبة إقامة النهائي في تونس أو القاهرة أو المغرب أو جنوب أفريقيا ترشيح ملعب أماهورو، حيث يرفض الكاف إقامة المباراة النهائية على أرض أحد الأندية التي من المتوقع لها بلوغ المباراة النهائية، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. Advertisements

وقرر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة المباراة النهائية من مباراة واحدة على ملعب محايد خلال تلك النسخة للمرة الأولى، بعد أن كان يقام النهائي من مبارتين ذهاب وعودة خلال السنوات الماضية.

ويعد ملعب "أماهورو" هو الملعب الرسمي للإتحاد الرواندي لكرة القدم، والذي يشهد مباريات المنتخب في التصفيات الأفريقية المختلفة.

ويقع الملعب في كيجالي عاصمة رواندو وأكبر المدن الرواندية، كما يعد أكبر الملاعب في رواندا من حيث السعة، حيث يستوعب 30 ألف متفرج.