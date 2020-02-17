رياضة | مؤشر جديد لسعي صالح جمعة للعودة للمباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤشر جديد لسعي صالح جمعة للعودة للمباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365





أفادت تقارير صحفية مقربة من النادي الأهلي، بوجود مؤشر جديد حول نية صانع ألعاب النادي الأهلي صالح جمعة، للعودة مرة أخرى للمشاركة في المباريات.

وأشارت بعض المصادر، بتقدم صالح جمعة بطلب لمديره الفني السويسري رينيه فايلر، يريد من خلاله تقديم الإعتذار له أمام جميع اللاعبين، والتعهد ببذل قصارى جهده للمشاركة في المباريات.

ويسعى صالح جمعة للعودة للصورة مرة أخرى داخل جدران القلعة الحمراء، وذلك بعد دخوله في أزمة كبيرة مع فايلر في وقت سابق. Advertisements

وقام صالح جمعة بتوجيه إنتقاد شديد لفايلر في مقابلة صحفية، إتهمه من خلالها بتعمد إستبعاده من المباريات دون سبب واضح.

من جانبه، شن فايلر هجوماً شديداً على صالح جمعة، قام من خلاله بإعلانه أن اللاعب خارج حساباته مع الفريق خلال الفترة القادمة.

وكان جمعة قد رفض عرضاً فنلندياً للرحيل عن الأهلي خلال الفترة الماضية، مشدداً على رغبته في البقاء مع الأهلي، والعمل على حل أزمته مع فايلر.