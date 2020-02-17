اونلاين | بث مباشر رابط سريع.. مشاهدة مباراة الأهلي واستقلال طهران بث مباشر دوري أبطال آسيا اليوم 17-02-2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر رابط سريع.. مشاهدة مباراة الأهلي واستقلال طهران بث مباشر دوري أبطال آسيا اليوم 17-02-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الأهلي مع نظيره الاستقلال الإيراني مساء الإثنين 17 فبراير 2020، الموافق 23 جمادي الآخر 1441، على ملعب جابر بالكويت، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

المباراة ستكون على الأراضي الكويتية كما هو القرار فيما يتعلق بمشاركة الأندية الإيرانية والسعودية، ولكن ذلك لن يُقلل من الإثارة المتوقعة لها في ظل المستوى المميز لكلا الفريقين.

الأهلي خسر نقطتين بالتعادل أمام الوحدة في اللحظات الأخيرة بينما تعادل الاستقلال مع الشرطة، وبالتبعية صار الأربعة فرق تتقاسم نفس الرصيد من النقاط بنقطة واحدة لكل منهم.

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المباراة هامة لقلعة الكؤوس أيضًا وتحديدًا لمدربهم كريستيان جروس، الذي من غير المعلوم حتى الآن إذا ما كان ليستمر في مركزه خلال مباراة الاستقلال أم تتم إقالته قبلها.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد الاستقلال والقنوات الناقلة..

هل يخرج جروس من عنق الزجاجة، أم يدق الوحدة المسمار الأخير في نعشه؟

موعد مباراة الأهلي ضد الاستقلال والقنوات الناقلة

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المباراة

الملعب

الموعد

القنوات الناقلة

الأهلي - استقلال ملعب جابر الدولي الإثنين 17 فبراير 2020،

23 جمادي الآخر 1441،

18:30 السعودية، 17:30 مصر beIN SPORTS HD

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

عاد عمر السومة للتدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به منذ أسبوعين، كذلك عاد المولد للتدريبات الجماعية ومن المتوقع أن يكون جاهزًا لمباراة الاستقلال.

الاهلي السعودي و استقلال الساعة 5.30 علي قناة 1