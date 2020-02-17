اونلاين | بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي السعودي واستقلال طهران بث مباشر بتاريخ 17-02-2020 دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي السعودي واستقلال طهران بث مباشر بتاريخ 17-02-2020 دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد عمر السومة للتدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به منذ أسبوعين، كذلك عاد المولد للتدريبات الجماعية ومن المتوقع أن يكون جاهزًا لمباراة الاستقلال.

من المتوقع أن يعود جروس لنفس تشكيله القديم قبل إصابة العميد، حيث سيدفع به رفقة دجانيني في الهجوم، وخلفهما سيتواجد مارين وساريتش وسوزا والمؤشر، وفي الدفاع سيبدأ السويسري بليما والفتيل والخبراني والمولد.

التشكيل | 4-4-2

ياسر المسيليم

لوكاس ليما - محمد آل فتيل - محمد الخبراني - سعيد المولد

سلمان المؤشر - جوزيف دي سوزا - ماركو مارين

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عمر السومة - دجانيني تافاريس

يتطلع الأهلي لاستعادة توازنه في دوري أبطال آسيا ، خلال المواجهة المرتقبة التي ستجمعة بإستقلال طهران ، في ثاني جولات دور المجموعات ، على ملعب جابر الأحمد الدولي ، في الكويت.

وكان الأهلي بقيادة مدربه السويسري ، كريستيان غروس ، سقط في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 أمام الوحدة الإماراتي ، ليكتفي بنقطة واحدة في مستهل المشوار الآسيوي.

وترأس السومة بعثة الأهلي المتجهة إلى الكويت ، في إشارة لتواجده بمقدمة التشكيلة الأساسية التي ستخوض ضربة البداية أمام استقلال طهران

ويريد السويسري غروس ، تحقيق نتيجة ايجابية من أجل مصالحة الجماهير والحفاظ على منصبه في الجهاز الفني ، بعد الخسارة أمام الوحدة بهدفين مقابل لاشئ ، في اللقاء الذي اقيم ضمن منافسات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يعاني الأهلي من تذبذب في النتائج ، رغم تواجده في المربع الذهبي ، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 33 نقطة.

وتنطلق مباراة الأهلي والاستقلال ، مساء غد الأثنين في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة ، على ان تذاع عبر بي ان سبورتس الأولى ، الناقل الحصري للبطولة القارية.

الاهلي السعودي و استقلال الساعة 5.30 علي قناة 1