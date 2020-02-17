اونلاين | كور لايف.. مشاهدة مباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة بث مباشر بتاريخ 17-02-2020 كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كور لايف.. مشاهدة مباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة بث مباشر بتاريخ 17-02-2020 كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب بتروسبورت اليوم مباراة قوية ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس مصر، تجمع بين طلائع الجيش ومصر المقاصة، فى مباراة يسعي فيها الفريقين فى تقديم مردود جيد والصعود لدور الربع نهائي من البطولة الأقدم فى مصر.

موعد مباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة

يلتقي اليوم فريق مصر المقاصة مع طلائع الجيش على ملعب بترو سبورت فى تمام الساعه الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD.

وتأهل طلائع الجيش لدور ال 16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على دكرنس بهدف دون مقابل في دور الـ32، بينما صعد فريق مصر المقاصة بعد الفوز على فريق فاركو بهدفين دون رد .

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مشاهدة مباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة بث مباشر بتاريخ 17-02-2020 كأس مصر

مشاهدة مباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة بث مباشر بتاريخ 17-02-2020 كأس مصر، حيث يستضيف ملعب بترو سبورت معقل فريق الزمالك اليوم الاثنين اللقاء الذي يجمع طلائع الجيش بنظيره مصر المقاصة، ضمن مباريات الجولة الـ16 من منافسات كأس مصر موسم 2019-2020، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت السعودية والساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تُذاع المباراة على قناة أون سبورت.

مباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة اليوم

فريق طلائع الجيش يدخل اللقاء بعد هزيمة أمام الأهلي في الجولة الماضية من الدوري المصري، وكان قد تأهل للدور الـ16 بعد أن تمكن من الفوز على فريق دكرنس بهدف دون رد في دور الـ32، ويحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة بأداء ضعيف يضع الفريق في المراكز الأخيرة بفارق 4 نقاط عن المتذيل نادي مصر.

طلائع الجيش و مصر المقاصة الساعة 5 علي قناة 7