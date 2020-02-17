اونلاين | رابط سريع.. مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الهلال

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الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

يغيب عن نادي الهلال السعودي عددًا من النجوم الذين لم ينضموا لقائمة الفريق الآسيوية على رأسهم المهاجم السوري عمر خريبين بالإضافة إلى البرازيلي كارلوس إدواردو.

بينما يعتمد المدرب الروماني لوشيسكو على طريقة 4/2/3/1 معتمدًا على القوة الهجومية المهاجم الفرنسي جوميس والمتألق عبد الله المعيوف في حراسة المرمى.

التشكيل | 4-2-3-1

عبدالله المعيوف

ياسر الشهراني - على البليهي - هيون سو - مدالله العليان

عبد الله عطيف - سلمان الفرج

سالم الدوسري - هتان باهبري - سيباستيان جيوفينكو

بافيتيمبي جوميس

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الغيابات والتشكيل المتوقع لشباب الأهلي

لا يعاني شباب الأهلي من أي غيابات، وجميع الخيارات ستكون متاحة أمام المدرب أروابارينا ليلعب بتشكيلته المعتادة على النحو التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

ماجد ناصر

يوسف جابر - وليد عباس - محمد مرزوق - عبد العزيز هيكل

عيد خميس - حسن إبراهيم

كاراتابيا - هنريكي - عبد الله النقبي

بيدرو كوندي يخوض فريق الهلال مباراة هامة وقوية ضد مضيفه شباب الأهلي دبي الإماراتي، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ويحل فريق الهلال بقيادة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، ضيفاً على شباب الأهلي دبي، في المباراة التي سيحتضنها ملعب “ستاد راشد”، في ثاني جولات دور المجموعات من البطولة الآسيوية.

الهلال و شباب الاهلي الساعة 3.30 علي قناة 1