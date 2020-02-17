اونلاين | كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY ماتش تشيلسي ومانشستر يونايتد BEIN مجانا

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تابع لايف مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد مباشر، حيث يدخل فريق تشيلسي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق مانشستر يونايتد، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق تشيلسي في تحقيق الانتصار في مباراتين، بينما سقط فريق تشيلسي في فخ التعادل في مباراتين أيضاً.

على ملعب ستامفورد بريدج عانى جوزيه مورينيو العائد إلى البلوز مرة أخرى، بنتيجة 4-0 أمام أنطونيو كونتي، سجل أولًا بيدرو في الدقيقة الأولى، ثم أضاف الثاني جاري كاهيل في الدقيقة 21، وإيدين هازارد في الدقيقة 62، ونيجولو كانتي في الدقيقة 70. ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق تشيلسي في الفترة الماضية، نجح فريق تشيلسي في تسجيل تسعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق تشيلسي ستة أهداف في مرماه.