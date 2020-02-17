اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي بث مباشر اليوم 17-2-2020 في دوري أبطال آسيا

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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي الإثنين 17/2/2020 في دوري أبطال آسيا، حيث يأمل فريق الهلال السعودي في مواصلة انطلاقته القوية في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك حينما يواجه مضيفه فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي على أرضية ملعب آل راشد بمدينة دبي على الأراضي الإماراتية في عصر يوم الإثنين الموافق 17 فبراير 2020 ويستضيف فريق شباب الأهلي الإماراتي نظيره الهلال السعودي، مساء الإثنين، في قمة خليجية آسيوية بين الفريقين، اللذين يحتلان صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي في بلديهما، وتأتي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، ببطولة دوري أبطال آسيا..

وكان الزعيم قد بدأ مشواره بالفوز في أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال آسيا.