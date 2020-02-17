شكرا لقرائتكم الأهلى يغادر اليوم إلى الإمارات لخوض السوبر المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطير فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اليوم الاثنين للإمارات، قبل مواجهة الزمالك فى مباراة السوبر المصري المقرر اقامتها يوم 20 الشهر الجارى، في الوقت الذي وضع الجهاز الفني برنامج إعدادي خاص للمباراة المرتقبة ، ويترأس البعثة خالد الدرندلي أمين الصندوق ومن المقرر أن يُسافر أكثر من عضو بمجلس الإدارة للأمارات لدعم الفريق في هذه المباراة المرتقبة فيما إعتذر محمود الخطيب رئيس النادى عن السفر لحضور المباراة بسبب سفره إلى فرنسا فى رحلة علاجية خلال توقيت تواجد الأهلى بالإمارات.

كما سبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإدارة البعثة ووتوجه الثنائي للأمارات للترتيب لإقامة الفريق بالأهلي ، وفرض الجهاز الفني حظرا إعلاميا على لاعبي الفريق عقب الفوز على المصري البورسعيدي، وذلك لفرض حالة من التركيز خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الفريق ينتظر عدة مباريات قوية وهامة في شهر فبراير، ويحضر مباراة السوبر 27 ألف مشجع.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للاوليمبياد وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر، ويتواجد الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب في الإمارات حيث تم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه بينما يسافر كلًا من معتمد جمال المدرب العام و وائل رياض و محمد شوقى مدربي الفريق للمشاركة في ودية قدامي الأهلي و الزمالك وسيتم تكريمهم قبل إنطلاق اللقاء بدقائق.