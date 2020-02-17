الامارات | ملاكم غير مهزوم يعلن عن تحد غريب وخوض نزالين في يوم واحد

شكرا لقرائتكم خبر عن ملاكم غير مهزوم يعلن عن تحد غريب وخوض نزالين في يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الملاكم الأميركي الغير مهزوم فلويد مايويذر جونيور (42 عاماً)، أنه دخل في مفاوضات مع منظمة فنون القتال المختلطة "يو أف سي"، لخوض نزالين غريبين يجمعه في يوم واحد بالمقاتلين كونور مكفريغو، وحبيب نور محمدوف.

وأخبر مايويذر أحد الصحفيين المختصين بالرياضة، تولى نشرها موقع "ميترو"، أنه فاوض فعلياً "يو أف سي" بشأن احتمال منازلة الإيرلندي كونور ماكغريغو، والروسي حبيب نور محمدوف.

ووفقاً للموقع، أكد مايويذر مخاطبته للمنظمة بشأن استعداده لخوض التحدي، وقال: "تحدثت معهم بشأن مقاتلة حبيب وكونور في نفس اليوم، على أن اواجه الروسي محمدوف في الصباح، والتقي كونور في المساء".

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وسبق للملاكم الأميركي مايويذر أن هزم الإيرلندي ماكغريغو في نزال ملاكمة أقيم في 2017، وصل حينها لانتصاره الـ 50 في مسيرته الخالية من أية هزيمة، وسبق لوالد نور محمدوف الذي يعمل معه في الفريق، أن أبدى رغبة بمنازلة مايويذر في الملاكمة، حين قال: "علينا أن نواجه تونسي فيرغسون في الـ "يو إف سي" أولاً، ثم الدخول في معسكر للملاكمة لمدة ستة أشهر لنكون جاهزين لملاقاة مايويذر".

ونوه والد حبيب نور محمدوف إلى أن على مايويذر أن يواجه ابنه، لأن كلاهما لم يهزما في أي نزال خلال مسيرتهما لقتالية.

ويذكر، أن إقامة مثل هذا التحدي، بمواجهة مايويذر لكل من ماكغريغو ونور محمدوف في يوم واحد، سيدر أموالاً طائلة على المشتركين والمنظمين، ليس لكونه الأكثر غرابةً في عالم الملاكمة فحسب، بل للسجل الخالي من الهزائم الذي يتشارك به كل من مايويذر ومحمدوف في مسيرتهم الطويلة.