شكرا لقرائتكم كارتيرون يواجه الأهلى بنفس تشكيل السوبر الإفريقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، خوض مباراة الأهلى التى ستقام الخميس المقبل فى السوبر المصرى بنفس التشكيل الذى دفع به فى مباراة الترجى التونسى، فى كأس السوبر الإفريقى الذى شهد فوز الزمالك بنتيجة 3 / 1.

ويرى المدرب الفرنسى ضرورة الاعتماد على نفس المجموعة التى شاركت فى المباراة لتجانسهم جيدًا وظهورهم بأداء مُميز بالإضافة إلى استغلال الروح المعنوية المرتفعة لديهم بعد الفوز على الفريق التونسى، والذى تكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، وحازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم"، وذلك لمواصلة الانتصارات فى ظل رغبة الأبيض وجهازه الفنى فى تحقيق البطولة الثانية على التوالى على حساب الأهلى، خاصة أن الفريق مُقبل على العديد من التحديات فى الفترة المقبلة، حيث سيعقب لقاء السوبر المصرى قمة أخرى بين القطبين فى اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها يوم 24 من فبراير الجارى، بالإضافة إلى مواجهة الترجى التونسى للمرة الثانية فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم 29 من الشهر ذاته، وهى مواجهات تحتاج تركيز كبير من اللاعبين لحسمها فى المرحلة الجارية.

وتُغادر بعثة الزمالك، اليوم الإثنين، القاهرة مُتجهة إلى الإمارات، استعدادا لخوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى، المقرر إقامتها فى السابعة من مساء الخميس المقبل، على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، وذلك بعدما خاض الفريق مباراة ودية أمام جولدى، على ملعب النادى بميت عقبة، عقب عودة الأبيض من قطر، بعد الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتتويج ببطولة السوبر الإفريقى، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة الماضى، على ستاد الغرافة القطرى، حيث فضل الجهاز الفنى للأبيض، السفر إلى الإمارات قبل المباراة بوقت كافٍ للدخول فى معسكر مغلق لمنح اللاعبين المزيد من الراحة والتركيز فى المباراة .