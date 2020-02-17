شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الطبية باتحاد الكرة تناقش مشروع التأمين الطبي علي اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اللجنة الطبية باتحاد الكرة ، مناقشة تطبيق مشروع التأمين الطبي علي جميع اللاعبين المصريين، بحيث يكون لكل لاعب ملف طبي منذ تواجده في قطاع الناشئين وحتي الفريق الـول والمنتخبات الوطنية، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة في التواصل مع الأندية خلال الأيام المقبلة من أجل تفعيل هذا المشروع .

وقالت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اتحاد الكرة أن اللجنة الخماسية بالجبلاية قررت التعاقد مع مركز طبي موحد لإجراء عمليات الكشف الطبي والتحاليل الطبية علي جميع لاعبي المنتخبات الوطنية سواء كرة القدم او الصالات او الشاطءية او النسائية ، وتابعت في المؤتمر الصحفي لتقديم اللجنة الطبية بالجبلاية الذي أقيم السبت الماضي ، أن هناك اختلافا واضحا في نتائج التحاليل الطبية الخاصة بلاعبي المنتخبات لذا سيتم توحيد المستشفي الخاص بالكشف علي جميع اللاعبين وتم ابلاغ الفيفا بذلك .

وعقدت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أولى اجتماعاتها بقاعة المؤتمرات باتحاد الكرة السبت الماضي ، بحضور عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية والدكتور احمد عبد الله والدكتورة سحر عبد الحق عضوي اللجنة وشوقي غريب المدير الفني والدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب الاولمبي والاجهزة الطبية للمنتخبات الوطنية .

ورحب الجنايني بالحضور وأوضح لهم أن منذ تولي اللجنة المسئولية أخذت على عاتقها العمل في كل الملفات كلاً في تخصصه ووفر الاتحاد كل الدعم للجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان مشيراً بأن ليس هناك أحد يستطيع العمل في كل الملفات التى تم توزيعها على كل متخصص وتقدم بالشكر لرئيس واعضاء اللجنة الطبية على الجهد المبذول لدعم الأجهزة الطبية للمنتخبات الوطنية.