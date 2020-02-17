انطلاق طواف دبي النسائي الدولي للدراجات الاثنين المقبل

يشهد اليوم الاثنين انطلاق طواف دبي النسائي الدولي للدراجات في النسخة الأولى والذي يشارك فيه مشاركة 17 فريقاً من مختلف دول العالم ومن المقرر ان يشارك في البطولة: آندي شليك الهولندي وهايتك بروداكتس النرويجي ودولتشيني البلجيكي وماكوجب الكندي وباتونيا المجري ومنتخب كازاخستان وفريق كازا تحت 23 سنة ودولتشيني البلجيكي وماكوجب الكندي وباتونيا المجري ومنتخب كازاخستان وفريق كازا تحت 23 سنة وكوجيس متلر الروسي، واوفرين الفرنسي وأورجليكو المكسيكي وكولتاجو الأسباني واروميتاليا باسو الإيطالي ومينسيك البيلاروسي وسيكالوتل الألماني ونيل دافود الدنماركي والفريق الكويتي بالإضافة إلى فريق الإمارات. البيلاروسي وسيكالوتل الألماني ونيل دافود الدنماركي والفريق الكويتي بالإضافة إلى فريق الإمارات. بالإضافة الي اللاعبة المصرية ابتسام زايد ويقوم السباق علي 4 مراحل المرحلة الاولي للطواف وتمتد لمسافة 99 كم، والمرحلة الثانية لمسافة 91 كم، والمرحلة الثالثة لمسافة 90 كم، والمرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 112كم.

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