ماليك إيفونا: أفتقد الأهلي الذي رحلت عنه “مُرغمًا”!

اعترف المهاجم الدولي الجابوني “ماليك إيفونا” بأنه أرغم على ترك الأهلي المصري في الميركاتو الصيفي 2016، للانتقال بحوالي سبعة ملايين دولار إلى نادي تيانجين تيدا في الدوري الصيني، مشيرًا إلى أنه يفتقد للأجواء في قلعة مختار التتش، ولهذا يُحضر نفسه لزيارة مقر الأهلي في الجزيرة خلال الأيام القادمة.

ويَمر إيفونا بفترة صعبة في مسيرته الاحترافية منذ عام 2017، حيث فشل في تسجيل أي هدف مع الأندية التي مثلها بعد مغادرة نادي تيانجين تيدا الصيني.

ووصل الحال بصاحب الـ 27 عامًا للعب مع نادي نسيونال البرتغالي القابع في الدوري البرتغالي الدرجة الثانية “سيجوندا”، بعد إعارته من نادي سانتا كلارا خلال الميركاتو الشتوي 2020.

وقال إيفونا لقناة النهار المصرية “لم أكن أريد ترك النادي الأهلي والانضمام للفريق الصيني، لكن كرة القدم أصبحت صناعة، وأنا أتفهم ذلك جيدًا”.

وأضاف “كنت أود صناعة تاريخ كبير في الأهلي، لكن الحمد لله على ما حققته خلال موسم واحد مع الفريق الذي أفتقده كثيرًا، وأنوي زيارته قريبًا”.

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وأوضح “نعم، أفتقد الأهلي واللاعبين والجمهور الذي عاملني بشكل جيد وأشعرني كأنني ملك. كل التوفيق للفريق ضد صنداونز الجنوب أفريقي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، أتمنى أن يتوج بلقب البطولة”.

وكان إيفونا انضم لصفوف الأهلي في صيف 2015، قادمًا من الوداد البيضاوي المغربي الذي مثله لمدة موسمين سجل خلالهما 24 هدفًا في الدوري المحلي.

ورغم نجاحه في تسجيل 12 هدفًا في 24 مباراة بالدوري المصري الممتاز بموسم 2016/2015، كان أبرزهم أمام الزمالك، إلا أن إدارة الأهلي استغنت عنه بعد أقل من سنة بسبب قيمة العرض الكبير المقدمة من النادي الصيني.

ووقعت الجابون في نفس مجموعة مصر وليبيا وأنجولا بدور مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 في القرعة التي سُحبت في شهر يناير الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة.