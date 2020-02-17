رياضة | جوارديولا يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي وثلاثي ينافس عليه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي وثلاثي ينافس عليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



شارفت رحلة المدرب الإسباني بيب جوارديولا على الانتهاء مع مانشستر سيتي، وتكهنت بعض التقارير الصحفية أن نهايته تكون في الموسم المقبل.

جاء ذلك بعد قرار الإتحاد الأوروبي بحرمان النادي الإنجليزي من المشاركة الأوروبية لمدة موسمين. Advertisements

وحسب ما أوضحت شبكة "le10sport " الفرنسية، فإن المدرب الإسباني من المحتمل أن لا يكمل عقده مع مانشستر سيتي، علمًا بأن عقده مع السيتي يمتد حتى صيف 2021.

وأوضح المصدر أن باريس سان جيرمان يتابع آخر تطورات مستقبل بيب جوارديولا، كما أن برشلونة يحلم بإستعادة جوارديولا الذي قاد برشلونة بين عامي 2008 و 2012.