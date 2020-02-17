رياضة | بونافينتورا يرحل عن ميلان نهاية الموسم الحالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بونافينتورا يرحل عن ميلان نهاية الموسم الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن جياكومو بونافينتورا يقترب من الرحيل عن ميلان في نهاية الموسم الحالي في ظل عدم تجديد عقده ومن المنتظر أن يكون روما مُهتماً بالتعاقد معه بشكلٍ مجاني في الصيف.

وذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن جاك لم يقدم المستوى المأمول منه مع ميلان بعد عودته من الإصابة، حيث سجل 3 أهداف في 17 مباراة شارك بها في جميع البطولات حتى الآن.

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وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن ميلان قد يبدأ مفاوضات تجديد العقد مع النجم البالغ من العمر 30 عاماً لكن يبدو أن إدارة ميلان تُريد التركيز على نجوم آخرين.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن بونافينتورا ليس ضمن أفكار إدارة ميلان فيما يخص مشروع الموسم المقبل.



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن جاك الذي يدافع عن ألوان ميلان منذ عام 2014 قد يرحل إلى روما في صفقة انتقال حُر، حيث سيكون نادي ذئاب العاصمة مُرحباً بنجم أتالانتا بيرجامو السابق.



وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن مينو رايولا هو وكيل نجم خط الوسط الإيطالي الدولي وهو نفسه وكيل جيانلويجي دوناروما حارس الروسونيري والذي لم يُجدد عقده مع النادي حتى الآن.