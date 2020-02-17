رياضة | مانشستر سيتي مهدد بفقدان نجومه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي مهدد بفقدان نجومه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن مانشستر سيتي بات مهدداً بفقدان نجومه في الموسم المقبل عقب العقوبة التي وقعها الاتحاد الأوروبي (اليويفا) على السيتزينز بسبب مخالفة قانون اللعب النظيف، حيث قرر الاتحاد الأوروبي حرمان السيتي من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين مع تغريمه 25 مليون إسترليني بسبب مخالفة قانون اللعب المالي النظيف.

وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن لاعبي مانشستر سيتي يمكنهم الرحيل بشكل مجاني نهاية الموسم الحالي عقب العقوبة الموقعة على النادي خاصة أن الأخير انتهك بنودًا صريحة فى عقودهم.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن نجوم مانشستر سيتي سيضعون النادي الإنجليزي بين حلين، الأول هو الرحيل دون مقابل والثاني أن يتم تحسين عقودهم من أجل البقاء والأمر نفسه ينطبق على المدرب الإسبانى بيب جوارديولا.

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وقال جون مهرزاد المحامي البارز الذي يمثل لاعبين ومدربين ووكلاء وأندية أوروبية في تصريحات نشرتها الصحيفة البريطانية:"السيتي خرق عقود لاعبيه بشكل أساسي مما يمكنهم من الرحيل عن النادي أو السعي للحصول على شروط مالية أفضل للبقاء".



وأضاف:"يمكن أن يطلب نجوم السيتيزنز الرحيل لأن النادي تصرف بطريقة دمرت قدرتهم على اللعب في دوري أبطال أوروبا لموسمين".



وتابع:"يمكن للاعبي السيتيزنز أن يزعموا أن عقودهم تم انتهاكها وأن يفسخوها ويتحولون لصفقات مجانية فى الصيف المقبل".



واختتم مهرزاد تصريحاته قائلاً: "الفيفا يجب أن يقتنع بأن نجوم السيتيزنز لديهم سبب عادل لإنهاء عقودهم مع النادي ولذلك يمكن لوكلائهم الآن المطالبة بضمانات مالية ضخمة وإعادة التفاوض حول العقود الحالية".