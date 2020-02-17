رياضة | أرسنال ينافس غريمه على خطف نجم ريال مدريد في الصيف القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال ينافس غريمه على خطف نجم ريال مدريد في الصيف القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



أظهر نادي أرسنال الإنجليزي رغبة كبيرة في التعاقد مع نجم نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

أرسنال يضع عينه على ضم إيسكو وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي أرسنال الإنجليزي يريد التعاقد مع الإسباني فرانشيسكو إيسكو لاعب وسط نادي ريال مدريد في الصيف القادم.

منافسة من نادي تشيلسي لضم إيسكو كما أشارت الصحيفة إلى أن نادي تشيلسي هو الأخر يستعد لتقديم عرض لضم إيسكو في الصيف القادم لتدعيم مركز الوسط في الفريق. Advertisements

موقف إيسكو من الرحيل عن مدريد وقيمة التعاقد معه وكشفت الصحيفة أن قيمة التعاقد مع فرانشيسكو إيسكو في الانتقالات الصيفية القادمة تبلغ حوالي 63 مليون جنية إسترليني.

وبحسب ما نشرته بعض التقارير الصحفية الإسبانية فإن إيسكو لا يمانع في الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري بسبب قلة مشاركته مع الفريق ورغبته في خوض تجربة جديدة مع نادي أخر.

كما ذكرت التقارير أن نادي ريال مدريد هو الأخر لا يمانع في رحيل إيسكو في عن الفريق في نهاية الموسم الجاري ولكن في حالة وصول عرض مناسب لضمه.