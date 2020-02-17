رياضة | الوحدة الإماراتي ضد الشرطة العراقي .. الشكيل المتوقع وموعد المباراة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوحدة الإماراتي ضد الشرطة العراقي .. الشكيل المتوقع وموعد المباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يستضيف فريق الشرطة العراقي مساء اليوم الإثنين 17 فبراير، فريق الوحدة الإماراتي، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب "فرانسوا حريري" بمدينة أربيل العراقية.

ويسعى فريق الوحدة الإماراتي لتحقيق فوزه الأول في مرحلة المجموعات، بعد أن تعادل في لقاء الجولة الأولى مع ضيفه أهلي جدة السعودي بهدف في كل شبكة.

الأمر نفسه يتكرر مع نادي الشرطة العراقي، والذي يبحث عن فوزه الأول أيضاً، عقب تعادله مع ضيفه إستقلال طهران الإيراني بهدف لكل منهما أيضا.

وتساوت جميع أندية المجموعة الأولي في نفس الرصيد عقب إنتهاء مباريات الجولة الأولى، برصيد نقطة لكل فريق، وهدف لصالح كل فريق وهدف وحيد في مرماه.

ويلتقي فريقي أهلي جدة وإستقلال طهران مساء اليوم في نفس المجموعة، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الشرطة العراقي ضد الوحدة الإماراتي تبدأ أحداث المباراة مساء اليوم، وذلك في تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وبيروت وعمان، السادسة مساء بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الثالثة عصراً بتوقيت تونس والجزائر والدار البيضاء، الثانية ظهراً بتوقيت جرينتش.

تنقل المباراة عبر قناتي beIN Sports HD2 بتعليق عامر الخوذري، وقناة Alkass SIX HD بتعليق خالد الحدي.

التشكيل المتوقع لمباراة الشرطة العراقي ضد الوحدة الإماراتي Advertisements من المنتظر أن يبدأ أليكسمدر إيليتش مدرب الشرطة العراقي بالتشكيل التالي. حراسة المرمى: أحمد باسل. خط الدفاع: وليد سالم – فيصل جاسم – علي فايز عطية – حسام كاظم جابر. خط الوسط: نبيل صباح صغير – سعد ناطق – محمد مظهر – مازن فياض. خط الهجوم: علي يوسف هاشم – علاء عبدالزهرة.