رياضة | التشكيل المتوقع وموعد مباراة الأهلي السعودي ضد إستقلال طهران في دوري أبطال آسيا

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يشهد ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة اليوم الإثنين 17 فبراير، مباراة نادي الأهلي السعودي وضيفه إستقلال طهران الإيراني، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

ويسعى النادي الأهلى لنسيان خسارة الفريق الأخيرة ضد الوحدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والتركيز على تحقيق النقاط الثلاث أمام الضيف الإيراني القوي.

وكان الأهلي قد تعادل في إفتتاحية المجموعة خارج قواعده مع فريق الوحدة الإماراتي بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت منذ حوالي أسبوع.

الأمر نفسه تكرر من فريق إستقالا طهران، والذي تعادل مع مضيفه الشرطة العراقي بهدف لكل منهما، فرض تساوي جميع فرق المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة الأهلي السعودي وإستقلال طهران تنطلق أحداث المباراة مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت كلاً من: مكة المكرمة وبيروت وصنعاء وعمان والدوحة والكويت، السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي ودبي، الرابعة والنصف بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الثالثة والنصف بتوقيت جرينتش.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قنوات beIN Sports الناقل الحصري للبطولة.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلى السعودي وإستقلال طهران من المنتظر أن يبدأ أهلي جدة المباراة بالتشكيل التالي. Advertisements حراسة المرمى: ياسر المسيليم. خط الدفاع: محمد الخبراني – محمد الفتيل – معتز هوساوي – لوكاس ليما. خط الوسط: حسين المقهاوي – علي الأسمري – سلمان المؤشر – عبدالرحمن غريب – عبدالفتاح عسيري. خط الهجوم: دجانيني.