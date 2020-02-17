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رياضة | موعد مباراة ميلان وتورينو والتشكيل المتوقع

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ميلان وتورينو والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الإثنين 17/فبراير/2020 - 04:53 ص

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بوابة الخليج 365

محمد جمال

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يستضيف ملعب جوزيبا ميزا مباراة قوية تجمع بين نادى ميلان وتورينو ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة ، فى لقاء سيقوده الحكم ميشيل فابري، ويسعي الفريقين لتحقيق الثلاث نقاط من أجل تحسين مركزهم ببطولة الدورى.

موعد مباراة ميلان وتورينو بالدوري الإيطالي

يحل فريق تورينو ضيف ثقيل على ميلان اليوم ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري الإيطالي، فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 4.

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التشكيل المتوقع لفريق ميلان

حراسة المرمى : دوناروما

خط الدفاع : كالابريا، سيمون، رومانيولي، هيرنانديز

خط الوسط : كاستييخو، كالهانوغلو، إسماعيل بن ناصر، كيسي

خط الهجوم : ريبيتش، زلاتان إبراهيموفيتش

ويحتل الروسينيري المركز العاشر برصيد 32 نقطة، بينما فريق تورينو فى المركز ال 14 برصيد 27 نقطة.

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