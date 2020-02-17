رياضة | موعد مباراة ميلان وتورينو والتشكيل المتوقع

لة الدورى.

موعد مباراة ميلان وتورينو بالدوري الإيطالي

يحل فريق تورينو ضيف ثقيل على ميلان اليوم ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري الإيطالي، فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 4.

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