رياضة | كورتوا يكشف سر التعادل مع سيلتا فيجو في الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورتوا يكشف سر التعادل مع سيلتا فيجو في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني عن سر التعادل مع فريق سيلتا فيجو بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو بالدوري الإسباني.
وقال كورتوا في تصريحات صحفية : "كانت مباراة مُعقدة لأنها بدأت بتسجيل هدف لهم بوقت مُبكر، بالإضافة إلى انهم 11 لاعب يدافعون جيدًا، ولكنهم لم يصلوا منطقتنا كثيرًا وبشكل عام لقد دافعنا بشكل جيد وبتنظيم، لكن بالنهاية استلم مينا الكرة ووضعها بشكل جيد في الدقائق الأخيرة".
وأضاف : "شعرت بالغضب بعد استقبال الهدف الثاني، كانت مباراة معقدة لأنهم بدأوا بالتسجيل، ولكن عندما كانت النتيجة 0-1 منعتهم من تسجيل الهدف الثاني، لكنهم استطاعوا إضافته بالنهاية، وسجلنا في بداية الشوط الثاني أهدافًا بشكل سريع لكن ايضًا تعرضنا لفقدان بعض النقاط، ونحن ننزف نقاط تستحق منا تقديم الكثير في ملعبنا".
وواصل : "شيئًا فشيئًا سيسترجع هازارد إيقاع المباريات بعد غياب استمر ثلاثة أشهر تقريبًا، وبالتأكيد سوف يساعدنا لتقديم الكثير، وسوف يساعدنا في مواجهة ليفانتي، وهو لاعب يُساوي الكثير بالنسبة لريال مدريد".
وتابع : "هذه التعثرات يمكن أن تكلفنا لقب الليجا، وعندما تلعب الفرق في البرنابيو فهم يحبسون أنفسهم في الخلف للدفاع، ولكن على ملاعبهم يتقدمون إلى الأمام ةاليوم هم جاؤوا من اجل التعادل وهم سعداء بتلك النتيجة".