رياضة | تشيلسي ضد مانشستر يونايتد.. سولشير يسعي للانتقام من لامبارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي ضد مانشستر يونايتد.. سولشير يسعي للانتقام من لامبارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر اليوم الاثنين عشاق الكرة العالمية و الأوربية مواجهة قوية من العيار تجمع بين نادي تشيلسي ضد مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.



وتقابل الفريقين هذا الموسم مرتين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " وبطولة كأس الرابطة الإنجليزية نجح نادي مانسشتر يونايتد في الفوز بيهما ويسعي المدرب النرويجي أولي جونر سولشير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز الثالث تواليا علي لامبارد المدير الفني لتشيلسي ليقترب أكثر من المراكز المؤهلة لبطولة دروي أبطال أوروبا الموسم القادم.

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تعرف علي رغبة سولشير قبل مواجهة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي: قال سولشير:" علينا الفوز هذا يقلل الفارق لثلاث نقاط، وهذا بالطبع ما يجب علينا تحقيقه لقد واجهناهم مرتين بالفعل هذا الموسم وحسننا الأداء، لكن تشيلسي فريق جيد. واللقاء على ملعبهم، لكننا سنذهب إلى هناك لمحاولة الفوز في المباراة يجب علينا أن نتحلى بالمزيد من الإيمان والأمل والثقة في أننا نستطيع المضي قدمًا، لأننا نحتاج إلى المضي قدمًا".