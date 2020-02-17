شكرا لقرائتكم الجهاز الفنى للأهلى يعلن جاهزية قفشة والشيخ لسوبر الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الفني للأهلي جاهزية ثنائي الفريق محمد مجدي قفشة وأحمد الشيخ لمواجهة الزمالك الخميس المقبل في السوبر المحلي بالامارات بعد غيابهما عن مباراة المصري الأخيرة في الدوري التى فاز فيها الاهلي بثلاثية نظيفة حيث أشتكى الأول من الام في الركبة، ليفضل الجهاز الفني استبعاده من اللقاء ادخاراً لجهوده لمباراة السوبر ومن بعدها مباراة صن داونز المرتقبة في بطولة دوري أبطال افريقيا، فيما تعرض أحمد الشيخ لنزلة برد، الأمر الذي تسبب في استبعاده من مواجهة المصري، إلا أن الساعات الأخيرة شهدت تحسن حالة اللاعب بشكل ملحوظ بعد حصوله على قرص علاجي مكثف ليعود لحسابات رينيه فايلر.

وينتظر الشارع المصرى والعربى القمة المنتظرة والديربى التاريخى بين الأهلى والزمالك المقرر لها مساء الخميس المقبل، فى السوبر المصرى الذى يقام بالإمارات، ويدخله الأهلى بصفته بطل الدورى والزمالك بطل الكأس، وتحمل مباراة الأهلى والزمالك حساسية خاصة كونها أهم ديربى فى مصر وربما فى الوطن العربى، والمعروف أن تلك المباريات لها طابعها وحساباتها الجماهيرية المختلفة عن أى مواجهة أخرى.

وجاء مصطلح ديربى فى الأساس من رياضة الفروسية، وتحديداً من مدينة ديربى كاونتى الإنجليزية، التى كانت تشهد سباقاً للخيول فى القرن الثامن عشر، وتحديداً عام 1740، حيث كانت تقام المنافسات بين اثنين من أثرياء هذه المدينة فتم تسمية هذا السباق باسم ديربى.

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ومنذ عام 1840 أصبح يطلق اسم الديربى على أى منافسة رياضية فى مدينة واحدة، ومن أشهر الديربيات العالمية هو ديربى ميلانو فى إيطاليا بين إيه سى ميلان وإنتر ميلان.

وفى آخر تصنيف لقائمة أفضل 100 ديربى فى العالم قبل سنوات قليلة، لم يضم الترتيب إلا ديربيين عربيين، أحدهما ديربى الكرة المصرية بين الأهلى والزمالك واحتل المركز الثامن عالمياً، والأول أفريقياً وعربياً.