شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغادر القاهرة اليوم استعداداً لمواجهة الأهلى فى أبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُغادر بعثة الزمالك، اليوم الإثنين، القاهرة مُتجهة إلى الإمارات، استعدادا لخوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى، المقرر إقامتها فى السابعة من مساء الخميس المقبل، على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات.

وخاض الزمالك، مباراة ودية أمام جولدى، أمس، على ملعب النادى بميت عقبة، عقب عودة الأبيض من قطر، بعد الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتتويج ببطولة السوبر الإفريقى، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة الماضى، على ستاد الغرافة القطرى، حيث فضل الجهاز الفنى للأبيض، السفر إلى الإمارات قبل المباراة بوقت كافٍ للدخول فى معسكر مغلق لمنح اللاعبين المزيد من الراحة والتركيز فى المباراة المقبلة، وإبعادهم عن أجواء الفرحة التى عاشها الفريق عقب التتويج بالسوبر الإفريقى.

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وشارك محمود جنش حارس الزمالك، لأول مرة، فى حراسة مرمى الفريق فى تلك الودية جولدى التى شهدت تجهيز اللاعبين البدلاء والمستبعدين الذين لم يشاركوا فى مباراة السوبر الأفريقى الأخيرة أمام الترجى التونسى والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدف، ليتوج باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخ القلعة البيضاء، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أول أمس، الجمعة، على ستاد الغرافة القطرى.

وجاء قرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بالدفع بجنش فى تلك الودية لتجهيزه لمنافسات الفترة المقبلة بداية من مواجهة الأهلى، التى ستُقام باستاد محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة، بمدينة أبو ظبى بالإمارات وتوج الزمالك مؤخرا ببطولة السوبر الإفريقى عقب الفوز على الترجى ليكون السوبر الرابع فى تاريخ القلعة البيضاء بالبطولة القارية التى أسعدت جماهير قلعة ميت عقبة.