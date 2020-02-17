شكرا لقرائتكم المقاولون يسابق الزمن لتجهيز محمد سالم قبل لقاء المصرى بالكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعمل الجهاز الفني للمقاولون العرب، على تجهيز محمد سالم لاعب ذئاب الجبل، للمشاركة مع الفريق في مباراته المرتقبة أمام النادي المصري، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، والتي يستضيفها استاد السويس بعد غد الأربعاء.

وكان محمد سالم قد قد غاب عن المشاركة مع المقاولون في أخر ثلاث مباريات بسبب الإصابة بشد في العضلة الأمامية بعد مباراة الأهلى، وهو ما تسبب في غيابه عن مباريات طنطا وإنبي وبيراميدز على الترتيب.

كان المقاولون قد فاز على طنطا بهدفين نظيفين، قبل أن يتلقى الهزيمة من إنبي بهدفين مقابل هدف، ثم الهزيمة أمام بيراميدز في مباراة الجولة 17 بهدفين نظيفين.

ويأمل المقاولون في حجز بطاقة التأهل على حساب الفريق البورسعيدي، في ظل الأداء القوي الذي يقدمه ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجاري، لتكليل جهود الفريق بالوصول إلى نهائي البطولة والتتويج بها، خاصة في ظل هيمنة الأهلي على بطولة الدوري العام، واشتعال المنافسة على المراكز الثلاثة التالية في المربع الذهبي لجدول الدوري.

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يذكر أن المقاولون العرب قد تغلب على المصري في مباراة الدور الأول من الدوري العام بالموسم الجداري، بهدف نظيف، سجله محمد سمير مدافع ذئاب الجبل.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 45 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدوري، بنقطة واحدة، ويتبقى للزمالك مباراتين مؤجلتين.

وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجاري.

وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقائين فقط.