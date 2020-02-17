شكرا لقرائتكم الطلائع يستضيف المقاصة اليوم فى دور الـ16 بالكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف طلائع الجيش نظيره مصر المقاصة في تمام الخامسة عصر اليوم الاثنين على ستاد بتروسبورت ضمن مواجهات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر ، وتأهل الطلائع لهذا الدور عقب الفوز على دكرنس بهدف دون رد فيما تخطى مصر المقاصة عقبة فاركو بهدفين دون رد .

وطالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بتصحيح المسار بعد الخسارة من الاهلى بثلاثية دون رد في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام فيما يسعى النيجيري ايمانويل أمونيكى المدير الفني للمقاصة لتسجيل انتصاره الأول مع الفريق بعد أن قاد الفريق الفيومى للتعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق في أول مباراة يظهر بها في الدوري المصرى.

ويستعيد طلائع الجيش جهود لاعبه عمار حمدى الوافد الجديد من الأهلى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية فى مواجهة مصر المقاصة بكأس مصر، بعد غيابه عن مباراة الأهلى بسبب وجود بند فى عقده يمنع مشاركته أمام المارد الأحمر، فيما يفقد طلائع الجيش جهود لاعبه على الفيل مدافع الفريق فى مباراة المقاصة بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الأهلى ، فيما تأكد غياب الثنائي عمرو مرعي وميدو جابر لاعبا مصر المقاصة عن مباراة اليوم بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث.

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وتوج فريق الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضى، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزهم يوسف أوباما والمغربي أشرف بن شرقي هدفين.

ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة ومصر المقاصة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز فى حال الفوز بمباريات كأس مصر.

بينما سيكون طريق الأهلي فى كأس مصر فرق إنبي والاتحاد السكندرى وأسوان والمقاولون والمصرى.