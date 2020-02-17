شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطلب سرية تامة على تدريبات الأهلي في الإمارات قبل السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب السويسري رينيه فايلرالمدير الفني للأهلي فرض سرية على تدريبات الفريق طوال تواجد البعثة الحمراء في الإمارات قبل مواجهة الزمالك الخميس المقبل بأبوظبي خاصة وأنه يرغب في تحفيظ اللاعبين خطة المباراة والتدريب على بعض الجمل التكتيكية التي يرغب لا يرغب فايلر في وصولها للمنافس ، وأكد المدرب السويسري على ضرورة إبتعاد الفريق عن أية مؤثرات خارجية تتعلق بالجمهور أو الإعلام أو غيرهم خلال تواجد الفريق وتدريباته التى سيستعد منها للمباراة المرتقبة.

بعيداً عما سبق ، أختارت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم الكونغولي، جون جاك نجامبو ندالا، لإدارة لقاء الذهاب بالدور ربع النهائي بين الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، والمقرر له يوم 29 فبراير الجاري بمصر، يأتي ذلك في الوقت الذي وقع فيه اختيار لجنة الحكام بـ«كاف» على الجامبي، بكاري جاساما، ليدير لقاء العودة بين الفريقين، والمقرر له يوم 7 مارس المقبل بجنوب إفريقيا.

وعلى صعيد مباراة الذهاب أمام بطل جنوب أفريقيا ، تلقى اتحاد الكرة موافقة شفهية من الجهات الأمنية، على إقامة المباراة على ستاد السلام بحضور 10 آلاف مشجع..وكان الأهلى خاطب اتحاد الكرة والجهات الأمنية لإقامة المباراة بإستاد القاهرة وحضور 65 ألف مشجع، إلا أن اجتماعا أمنيا أقيم مؤخراً وتم خلاله حسم الملعب وعدد الجماهير