شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى دور ال 32 بكأس مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الأثنين ، مواجهات قوية فى إطار دور الـ 32 بكأس مصر لكرة اليد للموسم المحلى 2019 /2020 .

وتشهد مواجهات دور ال 32 المقرر اقامتها اليوم الاثنين مواجهات بين كلا من ، الشمس مع الأهلى و طنطا مع أصحاب الجياد والشرطة مع سبورتنج و الجزيرة مع كفر الشيخ و القناة مع الزهور والترسانة مع المعادى و بنها مع الفيوم و الداخلية مع الأوليمبى و جزيرة الورد مع طلائع الجيش .

فيما تأهل فريق كرة اليد الأول بنادى الزمالك إلى دور الـ 16 من بطولة كأس مصر وذلك بعد انسحاب فريق هوليوليدو من مباراتهما في دور الـ 32 للبطولة والتي كان مقررا لها اليوم علي صالة الإنتاج الحربي بمدينة السلام.

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ومن المقرر أن يواجه فريق اليد بنادى الزمالك في دور الـ 16 للكأس الفائز من فريقي الفيوم وبنها يوم 2 مارس المقبل.

فيما تقام الجولة الثالثة بدورى المحترفين للرجال الخميس المقبل 20 فبراير بمواجهات بين كلا من ، الأهلى مع البنك الأهلى و سموحة مع هليوبوليس و الأوليمبى مع سبورتنج و الزمالك مع طلائع الجيش ، بينما تقام الجولة الرابعة يوم الخميس 27 فبراير بمواجهات بين كلا من ، هليوبوليس مع الأهلى و البنك الأهلى مع سبورتنج و طلائع الجيش مع سموحة و الاوليمبى مع الزمالك .

أما الجولة الخامسة فتقام يوم الخميس5 مارس المقبل بمواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلى و طلائع الجيش مع هليوبوليس و البنك الأهلى مع الزمالك و سموحة مع الأوليمبى .