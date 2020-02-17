شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات صعبة في الأسبوع الـ15 بدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم 5 مواجهات في الجولة الخامسة عشر للمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني ، بالإضافة إلى مباراة فى نفس الجولة لحساب المجموعة الأولى بين تليفونات بنى سويف والبنك الأهلى بإستاد بنى سويف في لقاء صعب للطرفين فأصحاب الأرض يمتلكون 21 نقطة في المركز الخامس للمجموعة ويسعون لتحقيق المفاجأة وخطف الثلاث نقاط لإيقاف انتصارات البنك الأهلى الذى يحتل صدارة الترتيب برصيد 31 نقطة .

وفى المجموعة الثانية يستضيف الترسانة بقيادة محمد صلاح نظيره جمهورية شبين بقيادة سمير كمونه في لقاء صعب للطرفين فأصحاب الأرض في موقف صعب بالمركز العاشر برصيد 14 نقطة ويسعون لتحقيق الثلاث نقاط بشتى الطرق ، بينما يدخل أبناء شبين المباراة في المركز الثامن برصيد 17 نقطة ويعد لقاء اليوم بست نقاط نظرا لأن فوز الشواكيش سيرفعه مركز في صراعه نحو الهروب من قاع جدول الترتيب .

كما يلتقى القناة بقيادة تامر مصطفى مع الداخلية المنتشى بقيادة هشام زكريا في مواجهة من نوع خاص يبحث فيها الضيوف عن استكمال الإنتصارات بعد اقترابهم من صاحب الصدارة سيراميكا كليوباترا حيث يحتل الفريق الشرطى وصافة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة وبفارق خمس نقاط فقط عن المتصدر ، بينما يحتل أبناء قناة السويس المركز السابع برصيد 19 نقطة .

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في الوقت الذى يلتقى فيه منتخب السويس نظيره النجوم في لقاء قوى يسعى فيه الفريقان إلى الثلاث نقاط ، فأبناء الغريب يحتلون المركز الخامس برصيد 20 نقطة ، بينما يحتل النجوم المركز الرابع برصيد 21 نقطة ، كما يخرج سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزرقا متذيل المجموعة بإستاد رأس البر في لقاء يبحث فيه كتيبة سيراميكا إلى العودة للإنتصارات من جديد بعد الهزيمة في الجولة الأخيرة امام بتروجت بهدفين مقابل .

كما يستضيف كوكاكولا صاحب المركز التاسع برصيد 17 نقطة نظيره المريخ البورسعيدى صاحب المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة في مواجهة الهروب من القاع والبحث عن الثلاث نقاط بأى طريقة بعد قرار اتحاد الكرة بهبوط خمس فرق للقسم الثالث نهاية الموسم الحالي .