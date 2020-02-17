ريال مدريد ينفرد بالصدارة بعد تعادل بطعم الهزيمة مع سلتا فيغو

كاد ريال مدريد يضرب أكثر من عصفور بحجر واحد ولكنه تلقى هدفاً مباغتاً في الدقائق الأخيرة، شاهدوا ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو.



وتعثر ريال مدريد أمام ضيفه سلتا فيغو 2-2 يوم الأحد ضمن الأسبوع الرابع والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.



وتلقى ريال مدريد هدفاً مباغتاً حمل توقيع الروسي سمولوف (7) قبل أن يدرك الألماني كروس التعادل في الشوط الثاني (52) ومن ثم أضاف راموس هدف التقدم من ركلة جزاء حصل عليها البلجيكي هازار (65).



وعندما كان ريال مدريد ينتظر الاحتفال بفوزه السادس توالياً في الليغا انسل سانتي مينا بين المدافعين وعدّل النتيجة في الوقت القاتل (85).



وانفرد ريال مدريد بالصدارة بعدما رفع رصيده إلى 53 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن ملاحقه برشلونة، فيما صار رصيد سلتا فيغو 21 نقطة ليرتقي مرتبة ويترك المركز الثامن عشر لمايوركا الذي يملك ذات الرصيد من النقاط.



وشهدت مباراة ريال مدريد مع سلتا فيغو عدة قرارات تكتيكية من الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الملكي، مثل الزجّ بالبلجيكي هازار العائد من الإصابة أساسياً رفقة البرازيلي مارسيلو والويلزي غاريث بيل، إضافة لاعتماده الكبير على الكرات العرضية في الشوط الأول.



ويترقب عشاق ريال مدريد الشكل التكتيكي الذي سيخوض به زيدان مواجهته مع مانشستر سيتي الإنكليزي بقيادة الإسباني غوارديولا في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء بعد المقبل.





المصدر: بي إن سبورت

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