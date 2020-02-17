رياضة | خالد بيومي يوضح لماذا الأهلي أقوى من الزمالك؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد بيومي يوضح لماذا الأهلي أقوى من الزمالك؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المحلل الرياضي خالد بيومي أن النادي الأهلي هو أفضل منظومة رياضية في المنطقة العربية ويتفوق على الزمالك ليس في عدد البطولات ولكن الأهلي تميز في العديد من الأمور الإعلامية والادارية وفيما يتعلق بنفوذه.

وقال بيومي في تصريحات على قناة أبو ظبي الرياضية: نفوذ النادي الأهلي جعلته لا يتعرض لما تعرض له الزمالك بشأن حل مجالس الادارات وكذلك انهاء الخلافات الادارية.

وتابع: منظومة الأهلي الإعلامية هى الأقوى على الإطلاق فالمارد الأحمر هو أول نادي في الوطن العربي وقارة إفريقيا يمتلك قناته الخاصة بالإضافة الى التغلغل الأهلاوي الكبير بين المحللين والنقاد وإن كان التواجد الإعلامي للنادي الزمالك مؤخرا فرض نوع من أنواع التوازن بين القطبين.

وأضاف: كل هذا التفوق الاداري والاعلامي وتغلغل النفوذ هو ما أعطى الأهلي الفرصة للهيمنة على البطولات محلياً وإفريقيا.