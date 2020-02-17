رياضة | شوقي غريب يكشف موقف محمد من المشاركة فى الأولمبياد ويحدد موعد إعلان القائمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوقي غريب يكشف موقف محمد من المشاركة فى الأولمبياد ويحدد موعد إعلان القائمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي عن موعد الإعلان عن قائمة الفراعنة التى ستشارك فى أولمبياد طوكيو 2020، وعن موقف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى من المشاركة مع الاولمبي.

وقال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أننا نعلم جيداً اللوائح والقوانين الخاصة بشأن ضم محمد صلاح في أولمبياد طوكيو.

وأضاف غريب في تصريحات لبرنامج البريمو الذي يقدمه محمد فاروق على قناة Ten أننا لم نتحدث مع محمد صلاح مطلقاً لإنضمامه للمنتخب الأولمبي ، ونجهز ملف كامل عن إرتباطتنا لنقدمه للفريق الإنجليزي ليكون هناك تنسيق كامل بشأن ضمه في الصيف القادم للمشاركة في الأولمبياد ، خاصة وأن تواجد صلاح سيكون إضافة مميزة وقوية لمنتخبنا .

وتابع المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي أن إختيار أسماء المنتخب الأوليمبي سيكون في يوليو المقبل حتى لا نشتت أذهان اللاعبين خلال الفترة القادمة ، ولضمان الحصول على الأفضل للإنضمام لصفوف المنتخب.