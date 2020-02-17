رياضة | إيفونا : كنت أتعامل " كملك" فى الأهلي ومصر وحشتني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيفونا : كنت أتعامل " كملك" فى الأهلي ومصر وحشتني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر ماليك إيفونا عن سعادته بالفترة التى قضاها فى النادي الأهلي، مؤكدًا انه كان يتعامل معه الجميع، بشكل مميز وكالملك كما اوضح اللاعب.

وأكد مهاجم الأهلي السابق وناسيونال ماديرا البرتغالي الحالي، أنه يتمنى زيارة مصر قريبًا والظهور في النادي الأهلي.

وأضاف المهاجم الجابوني عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": " مصر وحشتني، ووحشني النادي الأهلي، واللاعيبة كمان"

وتابع: "أحلي أيام قضيتها في كرة القدم كانت في الأهلي، ووحشني جمهور الأهلي اللي كان بيتعامل معي كملك".