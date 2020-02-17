رياضة | هيثم عرابي: لم يتم السماح لي بالعمل فى الأهلي مرة أخري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيثم عرابي: لم يتم السماح لي بالعمل فى الأهلي مرة أخري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي عن صعوبة العمل فى النادي الأهلي مرة أخري، خلال الفترة القادمة.

وقال عرابي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، إن لن يتم السماح له بالعمل من جديد داخل القلعة الحمراء.

وأضاف هيثم عرابي عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لن يتم السماح لي بالعمل داخل الأهلي وراضي بتجربتي الجديدة". وأتم: "أمير توفيق يقدم مردود جيد خلال عمله في النادي الأهلي حاليا"