رياضة | ماليك إيفونا يوضح سبب رحيله عن الأهلي

تحدث النجم الجابوني ماليك إيفونا لاعب النادي الأهلي السابق عن فترة ت اجده مع النادي الأهلي وعن سبب رحيله عن الفريق.

وأكد إيفونا، مهاجم الأهلي السابق وناسيونال ماديرا البرتغالي الحالي، أنه لم يتمنى الرحيل عن القلعة الحمراء نهائيًا.

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وقال إيفونا عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أنا مكنتش عاوز أحترف في الصين بس أنا متفهم أن كرة القدم أصبحت بيزنس والعرض الصيني كان كبير وكان من الصعب رفضه".

وأضاف: "كان نفسي أكمل في الأهلي وأكسب بطولات وأعمل تاريخ لكن الحمد لله علي كل شيء".

وأتم: "سأزور مصر قريبًا وبالأخص النادي الأهلي وأتمنى رؤيتكم قريبًا".