رياضة | هيثم عرابي عن صالح جمعة: أي لاعب لا يتمسك بالفرصة في الأهلي غبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيثم عرابي عن صالح جمعة: أي لاعب لا يتمسك بالفرصة في الأهلي غبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي عن أزمة القلعة الحمراء مع اللاعب، الذى إقترب من الرحيل عن الفريق خلال الفترة القادمة، بعدما خرج من حسابات المدير الفنى السويسري للفريق رينيه فايلر.

ووصف هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، أزمات صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالمهزلة.

وتابع هيثم عرابي عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "أي لاعب لا يتمسك بالفرصة في الأهلي غبي".

وأضاف: "صالح جمعة يجب أن يعيد تفكيره في مسيرته في الأهلي، وكل اللعيبة اللي رحلت من الأهلي نفسها ترجع تاني"