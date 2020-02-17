شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد 2002 أمام اليونان والسعودية في بطولة البحر الأبيض المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يبدأ اليوم الأثنين ، منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2002 بقيادة مديره الفني آسر القصبى منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط التي تستضيفها اليونان .

و يلتقى منتخب مصر في ضربة البداية مع نظيره اليوناني صاحب الأرض والجمهور في الفترة الصباحية ، قبل أن يصطدم بالسعودية في الفترة المسائية .

توجهت صباح أمس بعثة المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد لمواليد ٢٠٠٢ إلي اليونان للمشاركة في البطولة .

وقام الإتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي بوضع نظام جديد للمباريات خلال البطولة بدء من الدور الأول للمجموعات حيث ستكون مدة المباراة ٤٥ دقيقة مقسمة علي 3 أشواط كل شوط مدته 15 دقيقة ولكل مدرب منتخب مشارك في البطولة الحق في 3 فترات كوقت مستقطع خلال المباراة .

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بينما ستكون مدة المباراة النهائية 60 دقيقة مقسمة علي 3 أشواط كل شوط مدته 20 دقيقة ولكل منتخب له 3 مرات وقت مستقطع خلال المباراة النهائية .

يرأس بعثة المنتخب الوطني الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة الإتحاد ومعه أسر القصبي مديرا فنيا للمنتخب ومعه هاني الفخراني مساعدا للمدير الفني ومحمود غريب مديرا إداريا للمنتخب والدكتور ماجد حاتم طبيبا للبعثة ومعهم اللاعبين مصطفي قسطاوي ويوسف حاتم لحراسة المرمي وراضي محمد ويوسف سامي وهشام صلاح ومحمد سمير ومروان حاتم وشهاب علي وعمر ماجد ومهاب سعيد وعمر معتز وعمر محمود وَعَبَد الرحمن باهي وإبراهيم حسن ومحمد رفاعي ومحمد طارق وعمر شريف وبيجاد مروان.

تضم مجموعه منتخب مصر المجموعه الأولى مصر، اليونان، رومانيا، السعوديه، الكويت، البحرين، صربيا ، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات أسبانيا، تركيا، تونس، المغرب،مونتينجرو، مقدونيا، كرواتيا.

فيما يلتقى منتخب مصر صباح غدا الثلاثاء أمام منتخب صربيا و في المساء أمام منتخب الكويت والاربعاء صباحآ منتخب مصر امام منتخب البحرين الاربعاء فى المساء منتخب مصر امام منتخب رومانيا.