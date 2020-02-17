شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يهنئ الخطيب والأهلي بوضع حجر أساس الفرع الرابع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على تهنئة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على الفرع الرابع للنادي بالتجمع الخامس. وقال «آل الشيخ» عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «أبارك لأخي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وجماهير النادي بوضع حجر الأساس للفرع الرابع في التجمع الخامس».

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